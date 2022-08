Detido por atirar bola contra avioneta que sobrevoava Praia das Maçãs

Um homem com cerca de 30 anos atingiu com uma bola a asa de uma avioneta que sobrevoava a Praia das Maçãs, em Sintra, na tarde deste domingo. Foi detido pela Polícia Marítima de Cascais, pernoitou no posto acabou por ser libertado, esta segunda-feira, pelo Tribunal de Sintra.

Ao que o JN apurou, o tribunal ponderou aplicar prisão preventiva, tendo em conta as graves consequências que poderiam ter ocorrido se o piloto da aeronave não a conseguisse controlar ou se a bola que atingiu a asa do aparelho tivesse atingido o motor ou a hélice. O arrependimento do indivíduo, que assumiu que se tratava de uma brincadeira, bem como a ausência de antecedentes criminais, foram preponderantes para que o tribunal o libertasse, apurou o JN.

O caso ocorreu durante a tarde de domingo, às 18.30 horas. Uma avioneta realizava um voo rasante na Praia das Maçãs para libertar flores, no âmbito da procissão em honra de Nossa Senhora da Praia, que se realiza todos os anos neste dia. O voo estava devidamente autorizado pelas entidades competentes e, às 18 horas, a avioneta sobrevoava a Praia das Maçãs.

Um homem de 30 anos, que estava na praia acompanhado com a família, decidiu chutar uma bola contra a avioneta e atingiu a asa direita. A avioneta mudou por momentos o rumo de forma brusca, causado pela bola, mas o piloto estabilizou o aparelho e prosseguiu o voo.

Perante a situação, a Polícia Marítima de Cascais deslocou-se à praia e localizou o indivíduo, que foi nesse momento detido e conduzido ao posto da Polícia Marítima. Aqui pernoitou para ser presente esta segunda-feira a Tribunal, para aplicação de medidas de coação. Em causa o crime de atentado à segurança de transporte aéreo.

O suspeito foi presente ao Juiz de Instrução Criminal de Sintra e acabou por ser libertado, tendo em conta a ausência de antecedentes e o arrependimento que demonstrou perante o que considerou ser uma brincadeira.