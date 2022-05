Detido por atropelar quatro homens com quem tinha discutido

Reis Pinto Hoje às 11:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Coimbra, um homem, com 31 anos, que atropelou quatro pessoas com quem se desentendera num estabelecimento de diversão noturna, no dia 1 de dezembro de 2021. Está indiciado por quatro crimes de homicídio qualificado, na forma tentada.

Segundo revela a PJ, em comunicado divulgado esta quarta-feira, "os factos ocorreram junto de um espaço de diversão noturna, na madrugada do dia 1 de dezembro de 2021, e estão relacionados com uma altercação entre dois grupos de jovens".

Os ânimos já tinham serenado quando o detido, "inconformado, entrou no seu automóvel e mediante manobra de marcha-atrás, deliberadamente, investiu a grande velocidade sobre os ofendidos, atropelando-os, com muita violência", refere a Judiciária. Um dos jovens sofreu ferimentos que obrigaram à sua condução ao hospital.

O suspeito, com antecedentes criminais, foi ouvido em primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.