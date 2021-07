Detido por atropelar três pessoas em Vila do Conde após discussão

RP Hoje às 11:09 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 32 anos, indiciado por três tentativas de homicídio no passado domingo, em Vila do Conde. O homem atropelou três pessoas após uma discussão.

Os factos ocorreram cerca das 21 horas, na marginal de Vila do Conde, na sequência de um acidente de viação.

De acordo com a PJ, após a discussão que se gerou, o detido propositadamente meteu a marcha-atrás no carro em que circulava e causou ferimentos a três pessoas, uma das quais o interveniente no acidente e que se encontra hospitalizado.

O indivíduo, vendedor ambulante, com antecedentes criminais por homicídio na forma tentada, deverá ser ouvido esta quarta-feira em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.