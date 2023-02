Detido por caçar fora de horas em Mirandela

O Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) da GNR de Mirandela deteve, domingo, em flagrante, um homem com 52 anos de idade, por estar a caçar antes da hora legal para o ato venatório, adiantou, esta tarde, em comunicado, o Comando Territorial de Bragança.

A detenção aconteceu, na aldeia de Rego de Vide (freguesia do Cobro), no decorrer de uma ação de fiscalização para prevenção, deteção e repressão de situações ilícitas no exercício do ato venatório, tendo o efetivo do NPA "detetado um indivíduo no exercício do ato venatório, com arma de fogo e por processo de espera a caça menor (tordo), antes do nascer do sol".

Foi apreendida uma arma de caça, 70 munições de calibre 20, bem como documentação e material inerente ao exercício venatório;

O detido, foi constituído arguido, prestou termo de identidade e residência e foi notificado para comparecer esta segunda-feira no Tribunal Judicial de Mirandela que lhe aplicou a suspensão provisória da pena, mediante o pagamento de 300 euros que reverte para instituições particulares de solidariedade social.

A GNR relembra que, salvo exceções tipificadas na Lei, o exercício da caça só é permitido no período que decorre entre o nascer e o pôr do Sol, sendo que a caça aos pombos, tordos e estorninho-malhado, bem como a detenção de exemplares destas espécies no exercício da caça, só é permitida entre o nascer do Sol e as 16 horas, exceto em locais de passagem identificados em edital.