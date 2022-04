Um detido e 35 plantas de canábis apreendidas em Oliveira de Azeméis

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Oliveira de Azeméis deteve um homem, de 32 anos, por cultivo de estupefacientes.

A GNR esclarece que, no âmbito de uma investigação por tráfico e cultivo de produtos estupefacientes, os militares da Guarda apuraram que o suspeito procedia à produção e cultivo de canábis tendo em vista a comercialização do mesmo.

No seguimento da ação foram realizados oito mandados de busca, três domiciliárias e cinco em veículos, que culminaram com a apreensão de 35 plantas de canábis; 95 doses de haxixe; uma arma de alarme; uma soqueira; diverso material informático e material usado no acondicionamento do produto estupefaciente.

O detido será presente a primeiro interrogatório esta quinta-feira, no Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, para aplicação das medidas de coação.

Esta ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro e dos Postos Territoriais do Destacamento Territorial de Oliveira de Azeméis