Detido por esfaquear homem em Ílhavo com faca de restaurante

RP Hoje às 14:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A PJ deteve um jovem, com 19 anos, suspeito de ter esfaqueado um homem, num restaurante em Ílhavo, após uma discussão por motivos fúteis. A vítima, de 29 anos, foi golpeado duas vezes com uma faca que o agressor tirou de uma das mesas.

Os factos ocorreram no passado mês de agosto, no exterior de um restaurante situado numa das povoações ribeirinhas de Ílhavo, na sequência de uma discussão iniciada com dois outros clientes, ainda no interior, que também ali se encontravam a jantar.

"O conflito", revela a Judiciária, "começou por motivos completamente fúteis, acabando por se envolverem em confronto físico, tendo o indivíduo agora detido golpeado duas vezes um dos opositores com uma faca de cortar carne, que trouxera de cima de uma das mesas do restaurante".

Da agressão resultaram ferimentos extremamente graves no tórax da vítima, causando-lhe lesões que obrigaram a assistência médica hospitalar de urgência. O detido integrava um grupo que fugiu num carro, abandonando a vítima, "valendo-lhe o auxílio prestado pelo acompanhante, caso contrário certamente não teria sobrevivido", diz a PJ.

"A circunstância de nenhum dos indivíduos que compunha o grupo de agressores ser conhecido, nem localmente, nem da vítima, dificultou a investigação, que culminou agora com a identificação de todos eles e a detenção do autor material do crime de homicídio, na forma tentada", sublinha a Judiciária, em comunicado.

Os outros elementos do grupo, um homem e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 39 e os 48 anos, foram constituídos arguidos pelo crime de omissão de auxílio.

O detido foi ouvido em Tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva