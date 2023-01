Detido por furto em Beja partiu janelas da esquadra da PSP

Um de três cidadãos marroquinos detidos por furto, durante a madrugada desta quarta-feira, numa das principais artérias de Beja, partiu dois vidros das janelas da esquadra da Polícia de Segurança Pública.

Depois de estar no interior do edifício, a aguardar as diligências de identificação e detenção, tornou-se agressivo para com os agentes e, sem que nada o fizesse prever, deu duas cabeças nas janelas, quebrando os vidros. A situação foi presenciada por uma transeunte que passava pelo local, sendo testemunha da Polícia de que foi o indivíduo a provocar de forma voluntária a ação violenta.

Três homens, com idades entre os 22 e os 39 anos, foram detidos esta madrugada na sequência de um roubo junto ao parque de estacionamento da Avenida Miguel Fernandes, no centro de Beja. São suspeitos de terem ameaçado um cidadão português, furtando-lhe dinheiro, documentos e telemóvel. Após o alerta, dado cerca das 3 horas, uma patrulha da Polícia deslocou-se ao local e acabou por localizar e deter os suspeitos.

Quando, já depois de ter sido contactado o Serviço de Estrangeiros e Fronteiros (SEF), as autoridades confirmaram que os três marroquinos estavam em situação ilegal no país, um deles partiu os vidros da esquadra onde estava detido. O homem sofreu ferimentos ligeiros e foi conduzido ao Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, tendo tido alta médica pouco tempo depois.

Contactado o Ministério Público (MP), foi confirmada a detenção dos três homens pela prática de furto qualificado e permanência ilegal em território nacional, sendo que o autor da ação violenta está também indiciado do crime de danos.

Os três homens são presentes na tarde desta quarta-feira a Juiz de Instrução Criminal (JIC) do Tribunal Judicial da Comarca de Beja, para serem sujeitos a primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.