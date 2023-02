Detido por homicídio em ajuste de contas relacionado com droga

Um homem foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) do Sul por suspeitas do homicídio de outro homem, há uma semana, em Loulé.

A vítima, Nélson Norte, de 47 anos, foi agredida com uma arma branca "por motivos fúteis". Tal como o JN noticiou na altura, o crime foi cometido após uma discussão relacionada com o consumo e tráfico de estupefacientes.

O detido, de 25 anos, está indiciado por homicídio qualificado.

Para além da vítima mortal, outros dois homens também foram agredidos na sequência da rixa, mas sem gravidade. Foram estes que deram o alerta.

Nélson ainda foi assistido no local e transportado para o Hospital de Faro onde acabou por morrer pouco tempo depois. Foi encontrado junto a um veículo na Estrada Nacional 125-4 próximo de um centro comercial. Dentro e fora da viatura, sobretudo no parte inferior do banco do passageiro da frente, havia várias poças de sangue e eram também visíveis pegadas ensanguentadas na berma. O carro foi alvo de uma peritagem feita pela PJ.

A investigação permitiu recolher "relevantes elementos probatórios que conduziram à cabal identificação do suspeito e ditaram a sua detenção, em cumprimento de mandados de detenção", acrescenta a PJ, em comunicado.

O homem foi agora detido, fora de flagrante, e será presente a tribunal para aplicação das medidas de coação.