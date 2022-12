Detido por insultar e agredir sexualmente a companheira

R.P. Hoje às 11:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve um homem, com 40 anos, indiciado por violência doméstica, em Loures. Havia arrombado a porta de casa onde a companheira reside com os filhos menores do casal, e insultado e agredido sexualmente a vítima.

A detenção ocorreu na passada terça-feira, quando os agentes, que se encontravam em serviço de patrulhamento, foram acionados para a residência da vítima, que havia solicitado auxílio em virtude do suspeito ter entrado na residência através do arrombamento da porta de entrada.

A mulher foi injuriada, ameaçada e agredida sexualmente pelo suspeito que foi de imediato detido.

PUB

O suspeito foi ouvido em primeiro interrogatório judicial tendo ficado em prisão preventiva.