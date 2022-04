Detido por posse de armas proibidas em Santo Tirso

A GNR de Vizela deteve, na terça-feira, um homem, de 27 anos, por posse de armas proibidas, no concelho de Santo Tirso, no decurso de uma investigação por violência doméstica.

Segundo comunicado da Guarda, a detenção terá ocorrido "no seguimento de uma investigação por violência doméstica", em que "foi possível apurar que a vítima, uma mulher de 25 anos, sofria de violência física por parte do agressor".

"No decorrer das diligências de investigação, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária que culminou com a detenção do suspeito", informa a GNR. Ao detido foram apreendidas quatro caçadeiras, uma arma de alarme, uma arma de ar comprimido, 18 munições e três zagalotes.

O homem foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Guimarães.