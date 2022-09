Detido por roubo em Lisboa e tentativa de homicídio em Oeiras

R.P. Hoje às 11:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Ficou em prisão preventiva um homem, de 21 anos, suspeito de uma tentativa de homicídio, em Oeiras, e de um roubo no Bairro Alto, em Lisboa. Foi detido por agentes da Divisão de Investigação Criminal e da 1ª Divisão da PSP de Lisboa.

O suspeito foi detido na passada sexta-feira, cerca das 15.40 horas, quando estava na posse de documentos pessoais e um telemóvel, que teriam sido roubados, horas antes, na zona do Bairro Alto.

"Após a detenção do suspeito pelo crime de roubo, apurou-se que havia estado envolvido num homicídio na forma tentada, através do uso de arma de fogo, no dia anterior, na zona de Oeiras, tendo-se conseguido apreender munições e algumas peças de arma de fogo, que se poderão revelar fundamentais na produção de prova do crime indiciado", refere a PSP, em comunicado divulgado esta quinta-feira.

PUB

Ouvido em primeiro Interrogatório judicial ficou em prisão preventiva.