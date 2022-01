Detido por suspeita de 153 crimes de violação contra filha da companheira

JN/Agências Hoje às 09:02 Facebook

Um homem de 41 anos foi detido por suspeita da prática de dois crimes de violência doméstica e 153 crimes de violação ocorridos no concelho da Moita, no distrito de Setúbal.

Em comunicado, a PJ adianta que o homem é suspeito de violação da filha da companheira durante o ano de 2020.

A relação de namoro com a mãe da vítima de violação teve início em 2018 e esta passou a residir com o homem, juntamente com a sua filha e um filho, menor de dois anos.

Segundo a PJ, "em data não concretamente apurada, mas no decurso do ano de 2020, o arguido, num momento em que se encontrava sozinho em casa com a filha da sua companheira, deslocou-se para o quarto desta e, recorrendo a força física, obrigou-a a manter relações sexuais".

"Após a consumação do ato, o arguido ameaçou a vítima, dizendo que o que havia acontecido nesse momento iria passar a ocorrer com regularidade, chegando a referir que caso isso não se verificasse, punha toda a gente fora de casa, sendo esse o pagamento para as deixar residir na sua habitação", acrescenta a PJ.

"Os factos ocorreram até dezembro de 2021, altura em que as vítimas apresentaram queixa no Órgão de Polícia Criminal local", segundo a PJ.

O detido, que já tinha antecedentes por crimes de roubo, foi presente a primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.