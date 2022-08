Detido por tentativa de homicídio em Montalegre

JN/Agências Hoje às 20:30 Facebook

Um homem de 71 anos foi detido pela suspeita de ter disparado "por motivo fútil" contra outro homem numa via pública do concelho de Montalegre, anunciou a Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real.

A PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, disse que o homem está "fortemente indiciado pela prática do crime de homicídio tentado".

De acordo com a Judiciária, os factos ocorreram pelas 18 horas de terça-feira, na via pública, numa localidade de Montalegre, quando o "arguido, por motivo fútil, no decurso de uma altercação, munido de uma arma de fogo, disparou em direção ao corpo da vítima".

A vítima é um homem com 61 anos que foi transportado para o Hospital de Chaves.

O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.