Detido quando ameaçava mulher com uma foice em Ponte de Lima

O Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo anunciou esta segunda-feira a detenção em Ponte de Lima de um homem de 45 anos, suspeito de violência doméstica, quando este ameaçava a mulher com uma foice.

Segundo a GNR, o flagrante delito sucede após "uma denúncia". "Os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local onde detiveram o agressor em flagrante quando ameaçava a vítima com uma foice", relata a GNR em comunicado, acrescentando que "no decorrer das diligências policiais apurou-se que o suspeito infligia reiteradamente maus-tratos físicos e ameaças com recurso a armas de fogo à vítima, sua esposa de 46 anos, causando-lhe medo e inquietação".

No seguimento da ação, foram apreendidos, além da foice, um revólver de calibre 22mm, uma pistola de calibre 6.35 mm e 16 munições.

O detido, "com antecedentes criminais", será presente ao Tribunal Judicial de Ponte de Lima, para aplicação das medidas de coação.