Detido quando furtava gasóleo de camião em Castelo de Paiva

Militares da GNR do posto de Castelo de Paiva, que iam entrar ao serviço, detiveram com a ajuda de populares um homem, com 44 anos, que estava a furtar gasóleo de um camião.

A detenção ocorreu na terça-feira, quando os militares se dirigiam para as para as instalações da GNR onde iriam prestar serviço, e viram um indivíduo, com um comportamento suspeito, junto de um veículo pesado de mercadorias, tendo-o abordado.

Ao aperceber-se da presença dos militares, o homem fugiu a pé, mas, com o reforço da patrulha do Posto Territorial de Castelo de Paiva e o apoio de populares, foi intercetado e detido.

Foram-lhe apreendidos 12 jerricãs de 20 litros, 20 litros de combustível furtado, uma mangueira e uma viatura.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Castelo de Paiva.