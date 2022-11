Detido quando tentava arrombar porta do quarto para agredir a mãe

Reis Pinto Hoje às 10:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve um homem, com 30 anos, que agredira a mãe, em Oeiras. Quando a Polícia chegou, a vítima estava refugiada num quarto que o detido estava a tentar arrombar para continuar a agredi-la.

A detenção, ocorrida no passado dia 10, e revelada esta quarta-feira pela PSP, surgiu na sequência de uma chamada. Os polícias deslocaram-se à residência da vítima, tendo verificado que a mesma havia sido agredida pelo filho e fugira para o seu quarto.

"No local foi possível apurar que o suspeito, com problemas relacionados com a saúde mental e consumo de estupefacientes, se mantinha fechado no interior da residência e tentava arrombar a porta do quarto da progenitora, com o intuito de continuar a agredi-la. Foi possível através do diálogo dissuadir o suspeito dos seus intentos e abrir a porta aos agentes, o que permitiu a sua imobilização", refere a PSP, em comunicado.

PUB

Segundo a Polícia, "face ao quadro descrito, obtido o conhecimento de que o arguido detido havia consumido vários medicamentos e substâncias psicotrópicas, foi transportado até à unidade hospitalar, onde foi avaliado e tratado".

Após a alta hospitalar, o detido foi ouvido no Juiz de Instrução Criminal e ficou em prisão preventiva, sendo conduzido ao Hospital Prisional de São João de Deus, onde lhe irão ser prestados os necessários cuidados de saúde.