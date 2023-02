Detido segundo suspeito de homicídio de barman em Setúbal

A Polícia Judiciária de Setúbal localizou e deteve um homem de 34 anos pelo homicídio de Fábio Abenta, funcionário num espaço de diversão noturna na cidade.

O crime no "Bigodes Bar", na Avenida 5 de Outubro, em Setúbal, ocorreu pouco depois das 1.30 horas do dia 9 de setembro de 2022. O suspeito, juntamente com mais cinco agressores, num primeiro momento agrediu a vítima com murros, pontapés e garrafas e, num segundo momento, esfaqueou-a com uma faca de cozinha no tórax e abdómen, causando-lhe a morte.

Os agressores colocaram-se em fuga num Renault Clio de cor cinzenta, tendo sido empenhados vários meios policiais na localização do carro suspeito, entre os quais a equipa de intervenção rápida da PSP, que viria a intercetar o grupo no bairro dos Pinheirinhos, a poucos quilómetros do local do crime.

Em comunicado, a PJ indica que os suspeitos "atuaram movidos por um espírito de vingança, sustentados na sua superioridade numérica e nos laços familiares que os unem".

Fábio Abenta, 31 anos, deixa uma filha de dois anos. Era empregado de balcão há vários anos no bar onde trabalhava, além de vocalista da banda Neuropsy.

O homem agora detido foi colocado em prisão preventiva, à semelhança do que já tinha acontecido com outro suspeito já detido.