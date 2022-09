Detido suspeito de espancar e estrangular homem em Lisboa

JN Hoje às 16:15 Facebook

Perseguiu a vítima e golpeou-a repetidamente com um objeto semelhante a uma espada. Depois, apertou-lhe o pescoço até o matar. Suspeito de homicídio ocorrido em maio em Lisboa ficou em prisão preventiva.

Segundo um comunicado do Ministério Público (MP), na madrugada do dia 30 de maio de 2022, o suspeito, que estava a sangrar do nariz, cruzou-se com o ofendido e duas outras pessoas. "De imediato, o arguido começou a implicar com os três, desafiando-os para o confronto físico", descreve o MP.

Os três amigos fizeram menção de abandonar o local. Então, o suspeito recolheu do chão um objeto semelhante a um ferro ou espada e perseguiu-os. Fazendo uso desse objeto "desferiu inúmeras pancadas no corpo do ofendido e, bem assim, apertou-lhe o pescoço até lhe fraturar as cartilagens do osso hioide".

"As ações do arguido provocaram na vítima múltiplos hematomas e feridas que lhe determinaram a morte", conclui o MP. O agressor fugiu do local.

Recentemente, foi localizado pelas autoridades que, ontem, quinta-feira, o apresentaram a primeiro interrogatório judicial. Ficou em prisão preventiva.

A investigação prossegue sob direção do Ministério Público do DIAP de Lisboa, coadjuvado pela Polícia Judiciária.