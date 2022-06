Detido suspeito de roubar telemóvel no Porto

JN/Agências Hoje às 14:40 Facebook

Um estudante, de 21 anos, foi intercetado e detido na passada quinta-feira, na Rua de Daniel Constant, no Porto, por suspeita de roubar um telemóvel sob ameaça e coação física, anunciou a PSP.

Fonte das relações públicas da PSP do Porto adiantou à Lusa que o caso começou quando a vítima colocou o telemóvel à venda nas redes sociais. "Um amigo do suspeito detido combinou um encontro na Rua de Daniel Constant, no Porto, para fazer o negócio, mas o indivíduo interessado queria levar o telemóvel para casa, alegando que o queria mostrar ao pai para validar a compra", mas a vítima não concordou por suspeitar que se poderia tratar de "tentativa de burla".

Segundo a PSP foi depois dessa recusa, que surgiu um terceiro indivíduo que roubou o telemóvel à vítima. Foi feita a denúncia e a PSP intercetou o suspeito e recuperou o telemóvel.

"Efetuadas diligências policiais junto da artéria supracitada foi possível intercetar o acima identificado na posse de um telemóvel, que sob ameaça e coação física havia subtraído à vítima. O objeto subtraído foi entregue ao seu legítimo proprietário", lê-se no comunicado da PSP.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias esta sexta-feira.