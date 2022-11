Detido traficante que ia vender haxixe na Web Summit

JN Hoje às 15:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve um homem de 30 anos de idade por suspeita de tráfico de droga, em Lisboa. Foi apanhado quanto tentava entrar na Web Summit com dezenas de doses de haxixe já acondicionadas para venda direta.

Os factos ocorreram na tarde da passada quinta-feira no acesso à Web Summit, no Parque das Nações. Aquando da revista obrigatória para entrar no recinto do evento, um polícia apercebeu-se de um forte odor que emanava da mochila de um dos participante.

O agente constatou que no interior do saco estavam dezassete embalagens de plástico de pequenas dimensões com um produto suspeito que, após apreensão e análise, se constatou ser liamba, com o peso 94,94 gramas, o equivalente a 37,976 doses individuais. Segundo a PSP, a forma como o produto se encontrava acondicionado, em porções individuais, indiciava claramente que seria para venda direta ao consumidor.

PUB

O suspeito foi detido e, após revista mais cuidadosa, foi possível apreender mais 12 embalagens individuais de liamba com o peso total de 72,96 gramas, equivalentes a 29,184 doses individuais.

O indivíduo recolheu às salas de detenção do COMETLIS a fim de ser apresentado ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, onde lhe foi aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública garante que "continuará a comprometer-se na missão de garantir a segurança de todos os Grandes Eventos que decorram na sua área de responsabilidade, bem como no combate a este tipo de criminalidade que tanto contribui para a degradação do sentimento de segurança dos cidadãos".