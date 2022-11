Detidos ao tentar trocar perfume que haviam furtado

R.P. Hoje às 10:43 Facebook

Dois homens, com 34 e 38 anos, foram detidos, em Lisboa, por tentativa de burla. Estavam na loja de uma superfície comercial a tentar trocar um perfume que haviam furtado num outro estabelecimento da mesma empresa.

A detenção ocorreu no passado dia 10, pelas 15 horas, na freguesia do Parque das Nações, quando os agentes foram informados que dois homens tentavam burlar o funcionário de uma loja.

"Ao chegar ao local contactaram com os funcionários, que os informaram que os suspeitos tentaram efetuar a troca de um perfume por outra fragrância do seu agrado, não tendo no entanto obtido sucesso, uma vez que os funcionários haviam já sido alertados por colegas que aquele artigo tinha sido furtado pelos suspeitos num outro estabelecimento comercial da mesma empresa", sublinhou a PSP, em comunicado divulgado hoje.

Os detidos, já com longo cadastro por furtos, foram libertados e notificados para comparecerem perante Autoridade Judiciária, no Campus de Justiça.