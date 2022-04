Detidos com 130 doses de cocaína

Dois homens de Vizela e uma mulher de Guimarães detidos no Porto.

A PSP deteve, no passado domingo, dois homens, de 31 e 32 anos, residentes em Vizela, e uma mulher, de 26 anos, de Guimarães, por tráfico de droga, no Porto.

De acordo com as autoridades, os suspeitos foram detidos no Bairro do Carvalhido, na posse de 130 doses de cocaína, 17 de heroína e 13 doses de haxixe. A droga foi apreendida. Segundo a PSP, um dos homens é operário da construção civil, o outro homem, bem como a mulher, são empregados fabris.