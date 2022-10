Detidos em flagrante a assaltar armazém em Viana do Castelo

Três homens, com idades compreendidas entre os 19 e os 37 anos, foram detidos em flagrante ontem pela GNR, quando assaltavam um armazém em Viana do Castelo.

Após a detenção, de que resultou também a apreensão de diverso material, desde armas a ferramentas e metais não preciosos, a GNR apurou que os assaltantes utilizavam uma carrinha furtada no Porto para se deslocar.

"Na sequência de um alerta por acionamento de um alarme de intrusão no interior de um armazém, os militares deslocaram-se para o local tendo surpreendido os suspeitos em flagrante, quando furtavam diversos materiais não preciosos do interior do armazém", informou o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, referindo que "no seguimento das diligências policiais, foi possível apurar que a viatura usada para consumar o furto, tinha sido furtada no distrito do Porto".

Foram apreendidos uma pistola e munições, quatro malas de ferramentas, duas serras, uma motosserra, um berbequim, uma rebarbadora, um carrinho de mão, rolos e cabos elétricos, diversas barras e tubos em cobre e peças de montagem de alta tensão.

Segundo o mesmo comunicado, os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo.

A ação contou com o reforço de militares dos Postos Territoriais de Barroselas e Vila Praia de Âncora e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Viana do Castelo.