Detidos no Bairro Alto após assaltarem duas pessoas

RP Hoje às 10:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve, no Bairro Alto, em Lisboa, dois homens, com 20 e 22 anos, que foram vistos a assaltar duas pessoas. Das medidas de coação consta a proibição de frequentarem o Bairro Alto, Cais do Sodré e Santos, áreas de diversão noturna que têm sido fustigadas por este tipo de crimes.

A detenção, divulgada esta quinta-feira, mas concretizada no domingo, foi efetivada por agentes da Divisão de Investigação Criminal "na prossecução de uma estratégia conjunta de combate e prevenção da criminalidade violenta e grave, direcionada especialmente para o combate a quem se vem dedicando a crimes no decorrer das atuais contingências pandémicas", refere a PSP.

Segundo a Polícia, têm sido reforçados as ações "com especial incidência nos períodos noturnos, nas zonas afetadas por este tipo de ilícitos, nomeadamente nas freguesias da Misericórdia (Cais do Sodré e Bairro Alto) e Santa Maria Maior".

No domingo os agentes, "colocados em locais estratégicos", viram os dois homens, no Bairro Alto, a coagirem as vítimas a entregar-lhes dinheiro, num total de 120 euros, obrigando-os a aceitarem droga.

A rápida intervenção dos Polícias "impediu que a dupla continuasse a cometer este género de assaltos, nos quais são por norma escolhidos como alvos turistas, pela dificuldade que estes depois apresentam em denunciar e por abandonarem a breve trecho o território nacional, impossibilitando inúmeras vezes a atuação da justiça".

Os detidos foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial, ficando obrigados a apresentações bissemanais e proibidos de frequentarem o Bairro Alto, Cais do Sodré e Santos.