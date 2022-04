Detidos nove suspeitos de fogo posto este ano em Vila Pouca de Aguiar

JN/Agências Hoje às 10:05 Facebook

Um homem de 25 anos foi detido pela suspeita de um incêndio florestal alegadamente iniciado com uma queima que se terá descontrolado, em Vila Pouca de Aguiar.

Com esta detenção, o Comando Territorial de Vila Real disse, em comunicado, que eleva para nove os suspeitos de incêndio florestal detidos em flagrante este ano no distrito, tendo sido identificadas no total 21 pessoas.

Em 2021, a GNR de Vila Real identificou 83 suspeitos de incêndios florestais, dos quais oito foram detidos em flagrante.

Após o alerta para o fogo em Vila Pouca de Aguiar, na terça-feira, elementos da Equipa de Proteção Florestal (EPF), do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA), deslocaram-se "de imediato" para o local, onde apuraram que o "incêndio teve origem numa queima de amontoados para eliminar sobrantes florestais", devidamente autorizada.

Segundo a guarda, a queima ter-se-á "descontrolado, provocando um incêndio que consumiu cerca de 0,5 hectares de vegetação".

No decorrer das diligências policiais foi detido o homem de 25 anos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Pouca de Aguiar.

A GNR aproveitou para lembrar que as "queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal" e que a realização de queimadas, de queima de amontoados e de fogueiras é interditada sempre que se verifique um nível de perigo de incêndio rural "muito elevado" ou "máximo", estando dependente de autorização ou de comunicação prévia noutros períodos.