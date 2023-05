Detidos por burlas informáticas movimentaram 10 milhões de euros

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, suspeitos de burla qualificada, fraude fiscal, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento, na Póvoa de Varzim e em Guimarães. Os indivíduos faziam parte de um grupo, que atuava a nível europeu, tendo sido detetados em Portugal movimentos financeiros superiores a 10 milhões de euros.

As diligências são, segundo refere a PJ esta terça-feira, "o resultado do desenvolvimento da investigação no decurso da qual já haviam sido realizadas duas operações policiais", que permitiram identificar em Portugal movimentos financeiros superiores a 10 milhões de euros, enquadrados em burlas informáticas perpetradas em diversos países europeus.

O grupo utilizava para as burlas o Business Email Compromise (BEC), e as diligências agora efetuadas visaram "a recolha e consolidação da prova quanto à célula nacional a quem caberia criar o circuito financeiro capaz de proceder à posterior integração na economia real das vantagens dos crimes referidos".

Foram realizadas buscas em Guimarães e Póvoa de Varzim, sendo detidos dois homens, de nacionalidade portuguesa, um deles empresário e outro sem ocupação profissional definida. A PJ apreendeu diversa documentação, material informático, cartões bancários e dinheiro.