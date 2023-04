Detidos por dar álcool e drogas a menores de instituição para as violar

JN/Agências Hoje às 15:24 Facebook

Dois homens, de 23 e 32 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de abuso sexual de várias raparigas menores de uma instituição de Évora. Drogavam e embebedavam as vítimas.

Fonte da PJ indicou à agência Lusa que os suspeitos foram detidos, na quarta-feira, por elementos da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora da judiciária, com a colaboração da PSP, na sequência de uma investigação iniciada há um mês e meio.

Os factos ocorreram fora do lar da associação, nos últimos dois anos, adiantou a PJ, referindo que as vítimas e os suspeitos (que não estão ligados à instituição) mantinham contactos durante as saídas.

Segundo a mesma fonte, os dois suspeitos forneciam álcool e drogas para consumo das raparigas menores, que as deixavam incapazes de resistir, para concretizar os alegados abusos.

As raparigas menores encontram-se ao cuidado de uma instituição de Évora que presta apoio a crianças e jovens.

Presentes a primeiro interrogatório judicial, os dois homens ficaram sujeitos à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, tendo sido transportados para o Estabelecimento Prisional de Beja.