Detidos por furtarem roupa e perfumaria na baixa do Porto

A PSP deteve dois homens, com 21 e 34 anos, que haviam furtado diversas peças de vestuário e de perfumaria, no Porto. Estavam ambos referenciados por roubos e agressões a agentes de autoridade, entre outros crimes.

A detenção foi concretizada na quarta-feira, pelas 12.45 horas, na rua de Santa Catarina, Porto por agentes da Divisão de Investigação Criminal, no âmbito do combate ao crime de furto no interior de estabelecimentos comerciais na baixa da cidade.

Os suspeitos, sem atividade profissional conhecida e sem morada fixa em território nacional, estavam na posse de diversos artigos de vestuário e de perfumaria que haviam sido furtados de dois espaços comerciais localizados nas ruas de Passos Manuel e de Santa Catarina. Tinham, ainda, as ferramentas usadas nos furtos.

Segundo a PSP, "os suspeitos encontram-se referenciados pela prática de diversos ilícitos criminais, mormente roubo com recurso a armas brancas, agressão a agentes da autoridade, furto qualificado em residências e furto no interior de estabelecimentos comerciais".

Contactado o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, verificou-se que o suspeito mais velho se encontra em situação de permanência ilegal em Portugal, enquanto o mais novo havia sido notificado, no dia 26 de novembro, para abandonar voluntariamente o território nacional.