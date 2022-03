Detidos quatro jovens de Vila Verde que assaltavam taxistas à mão armada

A GNR de Braga deteve, quarta-feira, quatro jovens residentes em Vila Verde, suspeitos da prática de quatro roubos a taxistas na região.

"Chamavam o táxi e, após entrarem, ameaçavam o motorista e levavam-lhe a carteira com o dinheiro que tinha, mas a quantia roubada era relativamente pequena", adiantou ao JN fonte judicial, detalhando que os jovens, com idades entre os 17 e os 20 anos, fizeram os assaltos com recurso a faca.

Os suspeitos foram já ouvidos no Tribunal de Instrução de Guimarães, que determinou aos suspeitos o Termo de Identidade e Residência.