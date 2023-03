Dezassete pessoas detidas pela PSP do Porto em Operação STOP

JN/Agências Hoje às 11:03 Facebook

Dezassete pessoas foram detidas no sábado pela PSP do Porto no decurso de uma operação de fiscalização rodoviária que decorreu entre as 4 e as 9 horas, anunciou a Polícia em comunicado.

Dos 17 detidos, 15 conduziam sob o efeito de álcool, um por não ter carta de condução e outro por desobediência, assinala o Comando Metropolitano do Porto da PSP.

No mesmo contexto, foram identificados 290 condutores e respetivas viaturas, sendo que 273 condutores foram submetidos ao teste de álcool no sangue, continua a nota de imprensa.

No controlo das viaturas por radar, assinala a Polícia que das 1390 viaturas controladas 90 circulavam em excesso de velocidade.

Quanto aos autos de notícia por contraordenação, a Polícia registou 100 infrações verificadas ao Código da Estrada e demais legislação rodoviária, lê-se no documento.

Foram ainda apreendidos 17 documentos de veículos automóveis, refere o comunicado.

Os detidos foram notificados para comparecerem junto das autoridades judiciárias.