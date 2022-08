Diretor da PJ conta ter mais 550 inspetores num "par de anos"

Instituição tem hoje cerca de 1250 investigadores. Em julho de 2018, eram 968. Novos diretores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo tomaram esta quarta-feira posse.

O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, afirmou, esta quarta-feira, ter a "legítima expectativa" de que, "daqui a um par de anos", a instituição que dirige vai contar com "1800 investigadores/inspetores", mais 550 dos cerca de 1250 elementos hoje em funções. Em julho de 2018, tinha 968 elementos. Até agora, o reforço de meios tem sido feito, sobretudo, com a formação regular de novos inspetores.

"Estamos numa fase de recuperação", defendeu Luís Neves, sublinhando que está a ser preparado, "pela primeira vez", um "plano" para afetação de meios à PJ, que permitirá à sua direção saber "o que o futuro reserva". A previsão é de que o documento seja conhecido até "ao fim da votação" do Orçamento do Estado para 2023, sem data marcada.

A informação foi prestada aos jornalistas à margem da tomada de posse, em Lisboa, dos novos diretores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, Pedro Fonseca, e da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, João Oliveira.

O primeiro tinha, no ano passado, sido acusado pelo Ministério Público de abuso de poder e violação de segredo de justiça, mas acabou por ser ilibado antes de ser julgado.

"Absolutamente tranquilo"

"O Dr. Pedro Fonseca é uma pessoa de todos nós conhecida. É uma pessoa séria, íntegra", argumentou Luís Neves, acrescentando que o dirigente "se calhar" até teria sido nomeado mais cedo para o cargo não fosse aquele processo. "Estou absolutamente tranquilo", concluiu.

Na tomada de posse, Pedro Fonseca disse, em seu nome e no de João Oliveira, que o cargo que agora exerce "não é um posto, mas um serviço".

Esta quarta-feira, foi ainda empossado, em Faro, o novo líder da Diretoria do Sul, Fernando Jordão. Já esta quinta-feira, tomam posse, no Porto, o novo diretor da Diretoria do Norte, Pedro Machado, e a nova subdiretora da mesma unidade, Helena Monteiro.