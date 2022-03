Diretor de comunicação do F. C. Porto detido por violência doméstica

Reis Pinto Hoje às 10:02 Facebook

O diretor de comunicação do F. C. Porto Francisco J. Marques, foi detido pela PSP, na terça-feira, por violência doméstica sobre a ex-companheira.

Segundo o JN apurou, a investigação do caso terá sido iniciada no final do mês de janeiro de um mês e começou a partir de uma queixa apresentada pela ex-companheira de Francisco J. Marques e que foi encaminhada para o Gabinete de Atendimento e Informação à Vítima da PSP do Porto.

Cumprindo um mandado de detenção, a Polícia deteve-o e conduziu-o ao Tribunal para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial. O que aconteceu também na terça-feira, tendo o responsável pela comunicação portista sido libertado.

O JN tentou contactar Francisco J. Marques mas tal não foi possível.