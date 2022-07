Diretor nacional da PSP não sabe quando nem como será concluída a extinção do SEF

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:20 Facebook

Superintendente-chefe Magina da Silva reuniu, ontem, com os sindicatos. Na próxima segunda-feira, será a vez do ministro da Administração Interna receber dirigentes sindicais e já há promessas de protestos na rua

O diretor nacional da PSP, superintendente-chefe Magina da Silva, não sabe quando nem como será efetuada a fusão do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) com os restantes órgãos de polícia criminal. A garantia foi dada pelo próprio oficial da PSP, numa reunião que, ontem, manteve com os sindicatos desta força policial. Para a próxima segunda-feira, está marcado um encontro entre as mesmas estruturas sindicais e o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e já há dirigentes a prometer contestação na rua se o governante não for ao encontro das suas pretensões.

"O superintendente-chefe Magina da Silva explicou que o processo legislativo ainda se encontra a decorrer e que a reestruturação irá implicar a criação de uma unidade orgânica de segurança aeroportuária e controlo fronteiriço, cujos moldes ainda não estão definidos. Magina da Silva esclareceu também que ainda não existem previsões cronológicas concretas para a passagem das responsabilidades do SEF para a PSP, bem como para a GNR", descreveu o Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP).