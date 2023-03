Diretor suspeito de corrupção suspenso de funções e proibido de abordar jogadores

JN Hoje às 11:22 Facebook

Daniel Batista, dirigente do Lobão, detido pela PJ na quarta-feira por suspeita de corrupção, sai em liberdade do tribunal de Santa Maria da Feira.

Ouvido perante um juiz, esta quinta-feira de manhã, Daniel Batista ficou proibido de entrar nas instalações do próprio clube e de contactar com atletas do Lobão bem como do Mansores, os quais é suspeito de tentar corromper.

O Tribunal da Feira decretou, ainda, a suspensão de funções desportivas de Daniel Batista, que exerce o cargo de diretor desportivo da Associação Desportiva e Cultural de Lobão, em Santa Maria da Feira.

O dirigente foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto, na quarta-feira, por suspeitas de corrupção desportiva. Terá tentado comprar jogadores da União Desportiva Mansores, de Arouca, num último jogo da primeira fase da Zona Norte do Campeonato Sabseg, da Associação de Futebol de Aveiro (AFA).

O suspeito terá oferecido o equivalente de um ordenado médio a cada um dos abordados para que facilitassem frente ao Lobão, num jogo que poderia permitir o acesso do clube da Feira à fase final de subida ao Campeonato de Portugal.