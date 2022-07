Discussão entre dois sem-abrigo acaba com esfaqueamento em Viseu 

Um homem, de 43 anos, foi esfaqueado ontem à tarde, na cidade de Viseu, em várias partes do corpo por um jovem, de 25 anos. O agressor foi detido pela PSP.

Segundo a polícia, os dois homens, que são sem-abrigo e que se conhecem, "envolveram-se numa discussão e o mais novo sacou de arma branca e esfaqueou o outro".

A vítima foi esfaqueada pelo menos seis vezes, no tórax, pescoço e noutras partes do corpo. A agressão ocorreu na Rua Serpa Pinto, junto do Orfeão.

Um segurança de uma empresa privada, que estava próximo, viu tudo e chamou a Polícia Municipal, que por sua vez alertou a PSP, que procedeu à detenção do suspeito pelas 16.45 horas.

O caso passou, entretanto, para a alçada da Polícia Judiciária. O detido, que é suspeito dos crimes de tentativa de homicídio e ofensas à integridade física grave, vai ser presente a um juiz do Tribunal de Viseu hoje à tarde para primeiro interrogatório judicial.

"A vítima foi assistida no local pelo INEM e conduzida ao Centro Hospitalar Tondela Viseu, onde ficou internada", adianta ainda a PSP.