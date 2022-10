Disparo de caçadeira faz nove feridos em Cabeceiras de Basto

Um jovem de 26 anos efetuou um disparo de caçadeira à porta de um bar na vila de Cabeceiras de Basto e provocou nove feridos, todos ligeiros. O incidente ocorreu cerca das 4.30 horas deste sábado, na Praceta José Salreta, e terá sido motivado por vingança.

O atirador foi esperar as vítimas à porta do bar, na madrugada passada, alguns dias depois de se ter desentendido com alguns elementos do grupo. Munido de uma caçadeira, segundo apurou o JN, terá disparado para o chão, mas os estilhaços acabaram por atingir nove pessoas, que estavam na rua, à porta do bar.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários Cabeceirenses e a ambulância de Suporte Imediato de Vida do INEM, sediada em Fafe, que acabaram por transportar os feridos para o Hospital de Guimarães, onde entraram com ferimentos considerados ligeiros.

O autor do disparo de caçadeira entregou-se de seguida no posto de Cabeceiras de Basto da GNR, onde se encontra detido.

A PJ vai prosseguir com a investigação deste caso.