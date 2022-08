Disparou contra irmão e tinha arsenal em casa

R.P. Hoje às 11:50 Facebook

A GNR deteve, em Paredes, um homem que ameaçou um irmão e chegou a efetuar alguns disparos para o intimidar. Foram apreendidas 10 caçadeiras e diversas munições, entre outras armas.

Militares da GNR do Posto Territorial de Lordelo intercetaram o indivíduo, de 52 anos, no passado domingo, por ameaças com recurso a arma de fogo.

"Na sequência de uma denúncia por ofensas à integridade física e ameaças com recurso a arma de fogo, os militares deslocaram-se ao local, onde localizaram e identificaram o suspeito, tendo ainda apurado que o mesmo terá ameaçado o irmão de 50 anos, efetuando alguns disparos de intimidação na direção deste", revela a GNR, em comunicado divulgado esta sexta-feira.

No decorrer da ação uma busca domiciliária que permitiu apreender uma pistola de alarme, 10 caçadeiras, nove sabres, um machado, uma catana, um arco e respetivas flechas, uma arma de pressão de ar e diversos cartuchos do calibre 12.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Paredes.