Dois detidos por furto de barras de ferro no Alandroal

Dois homens, de 24 e 41 anos, foram detidos por militares da GNR do Posto Territorial do Alandroal, por furto de metais não preciosos, naquele concelho do Alentejo Central.

Ao que o JN conseguiu apurar, os factos terão ocorrido durante uma ação de patrulhamento entre a localidade do Alandroal e Juromenha.

"Junto à obra da ferrovia, os militares da Guarda detetaram a existência de uma viatura ligeira de mercadorias numa zona suspeita. De imediato foi realizada uma abordagem à viatura e no decorrer da fiscalização foi possível detetar que no seu interior estavam várias barras de ferro furtadas da ferrovia. Foram apreendidos 940 quilos de ferro, uma viatura e alicates de corte", refere comunicado da GNR.

PUB

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Redondo.