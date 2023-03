Dois detidos sem carta em operação para veículos de plataformas eletrónicas

JN/Agências Hoje às 13:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O Comando Metropolitano da PSP do Porto anunciou, neste sábado, a detenção de duas pessoas, por condução de veículo sem habilitação legal, no âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária, que decorreu esta semana.

As detenções decorreram durante esta semana, no âmbito de ações de fiscalização rodoviária, visando "condutores de veículos afetos ao serviço das plataformas eletrónicas que operam na área da cidade do Porto".

Em comunicado, a PSP referiu que as ações de fiscalização rodoviária, direcionadas designadamente para os veículos de duas rodas com motor, tiveram como objetivo a "conjugação de uma vertente de prevenção, assim como a dissuasão de comportamentos de risco, prática de infrações graves, manobras perigosas e/ou desrespeito das regras e sinais de trânsito, de forma a promover o sentimento de segurança junto dos cidadãos".

PUB

Foram feitos autos de notícia de 94 infrações verificadas ao Código da Estrada e demais legislação rodoviária.

Destas 94 infrações, a PSP destaca a falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, veículos modificados ilegalmente, não cedência de passagem em passadeira, desobediência ao sinal vermelho, desobediência ao sinal de sentido obrigatório, uso de telemóvel durante a condução do veículo, falta de inspeção e falta de documentos.

Os detidos foram notificados para comparecerem junto das autoridades judiciárias.