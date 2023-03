Dois feridos após desentendimento e tiros em casa de diversão noturna no Porto

Augusto Correia Hoje às 08:40, atualizado às 10:13 Facebook

Um desentendimento entre dois grupos de pessoas terminou com disparos de uma arma de fogo. Duas pessoas ficaram feridas e dois homens foram detidos, ao início desta manhã de sábado, na rua da Alegria, no Porto.

O desentendimento entre dois grupos de pessoas à porta da casa de diversão noturna "Granada", no Porto, terminou com tiros, cerca das cinco horas da madrugada deste sábado, disse ao JN fonte da PSP do Porto. Dois homens ficaram feridos e outros dois foram detidos, um por agressão e outro por detenção de arma proibida, o suspeito dos disparos.

Segundo fonte da polícia, um dos agressores, após um desentendimento à porta do "Granada", terá ido ao carro buscar uma arma e disparou sobre outro homem. Depois, entrou naquele estabelecimento de diversão noturna e disparou numa perna sobre outro, alegadamente amigo da primeira vítima.

A PSP foi chamada ao local e deteve o suposto autor dos disparos, um homem de 46 anos, assim com um amigo deste, suspeito de agressão. Um dos feridos é gerente do "Granada" que tentava acalmar a situação. Foi atingido de raspão no pescoço e não foi ao hospital.

A Polícia Judiciária, por se tratar de um crime com arma de fogo, tomou conta da ocorrência.

* com Reis Pinto