Dois homens baleados num bar em Paredes

Dois homens ficaram feridos com gravidade depois de serem baleados no interior de um bar na Rua Central de Gandra, no concelho de Paredes, durante a madrugada deste domingo. O atirador está em paradeiro desconhecido.

Ao que o JN apurou, as vítimas foram atingidas no interior do estabelecimento de diversão noturna. Uma delas, um homem de 25 anos, foi baleada próxima de um pulmão e a outra, um jovem de 20, estava em paragem cardiorrespiratória à chegada do socorro.

Os feridos foram assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários de Baltar e pelas equipas da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e de suporte imediato de vida de Valongo. Foram depois transportadas para o Hospital de São João, no Porto, em estado grave.

No local estão a GNR e a Polícia Judiciária, que investiga agora a ocorrência, bem como a identidade do atirador que se encontra em paradeiro desconhecido.