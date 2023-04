Dois homens e uma mulher detidos por posse de arma e tráfico de droga

JN Hoje às 12:34 Facebook

A Polícia Judiciária deteve, em flagrante delito, dois homens e uma mulher por suspeita de posse de arma proibida e tráfico de droga. Em janeiro, terão estado envolvidos num tiroteio na via pública motivado por questões ligadas ao tráfico de droga.

A operação da Polícia Judiciária de Braga permitiu deter os suspeitos e apreender quatro caçadeiras, três pistolas calibre 6,35 mm, centenas de cartuchos e munições e cocaína para 95 doses.

O caso que desencadeou a investigação ocorreu na tarde de 30 de janeiro em Famalicão, junto à residência de um dos suspeitos na Urbanização das Bétulas. Um desentendimento entre vários indivíduos, alegadamente motivado por causa de negócios de droga, culminou com disparos de caçadeiras que viriam a ferir um dos contendores e a funcionária de um estabelecimento próximo.

No seguimento da investigação da PJ pelo crime de tentativa de homicídio foram desencadeados dez mandados de busca com a colaboração da PSP. Dois homens, com 39 e 31 anos, e uma mulher, com 29 anos foram detidos em flagrante delito por detenção de arma proibida e tráfico de estupefacientes.

O homem mais velho e a mulher foram libertados por determinação da autoridade judiciária. O suspeito mais novo será apresentado a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Guimarães, para aplicação de medidas de coação, informa um comunicado da PJ.