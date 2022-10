Dois jovens detidos com quatro mil doses de haxixe perto da UMinho

Dois jovens foram detidos pela PSP com haxixe suficiente para mais de quatro mil doses, numa fiscalização rodoviária perto da Universidade do Minho (UMinho), Braga, cerca das três horas da madrugada desta quinta-feira.

Os suspeitos, de 25 e 20 anos, circulavam no automóvel pela Rua Monsenhor Ferreira quando foram detidos pela PSP, junto aos bares académicos, nas imediações do Campus de Gualtar da Universidade do Minho, em Braga.

Para além do haxixe, a PSP de Braga apreendeu aos dois detidos uma pistola de ar comprimido, uma pistola adaptada para fogo real, um bastão artesanal, um emissor de descargas elétricas, material eletrónico e cerca de 150 euros em numerário.