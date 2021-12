Dois jovens detidos por furto de catalisadores em Celorico de Basto

JN Hoje às 08:26 Facebook

A GNR deteve dois jovens por furto de catalisadores, quinta-feira à noite, no concelho de Celorico de Basto.

Militares do Posto Territorial de Celorico de Basto da GNR detiveram os dois homens, de 23 e 25 anos, no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária. "Os militares da Guarda abordaram um veículo em que os seus ocupantes evidenciaram um comportamento suspeito, tendo ainda sido detetados diversos objetos metálicos no interior da viatura", informa a GNR, em comunicado.

"Após diligências policiais apurou-se que os suspeitos tinham furtado dois catalisadores de viaturas que estavam para reparação numa oficina, motivo que levou à sua detenção", acrescenta a GNR.

"Foram apreendidos os catalisadores furtados, bem como o material que utilizaram para consumar o furto", lê-se ainda no documento. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Celorico de Basto.