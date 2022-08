Dois jovens feridos em desacatos num bar em Paredes

Dois jovens, com cerca de 20 anos, ficaram feridos na sequência de desacatos ocorridos na madrugada deste sábado à porta do bar Praxe, em Gandra, no concelho de Paredes. Ao que o JN apurou, ainda foram feitos disparos para o ar com arma de fogo.

O alerta chegou aos Bombeiros Voluntários de Baltar às 5.44 horas. Quando chegaram ao local encontraram dois jovens, na casa dos 20 anos, com ferimentos leves, resultantes de agressões físicas.

Os dois feridos foram assistidos no local e transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Ao que o JN apurou no local - onde um jovem morreu em maio passado atingido a tiro - terão sido efetuados disparos com recurso a arma de fogo.

A GNR tomou conta da ocorrência.