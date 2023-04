Dois menores baleados em guerra de gangues em Loures

Dois menores, com 15 e 17 anos, além de um jovem, de 19 anos, foram atingidos a tiro, este domingo à tarde, no Bairro da Quinta do Mocho, em Loures.

As duas vítimas foram transportados para o hospital e não correm perigo de vida.

As autoridades acreditam que o caso prende-se com uma luta de gangues antiga que opõe jovens daquele bairro de Sacavém e os da Quinta da Fonte.

PUB

Os tiros foram disparados, cerca das 17.30 horas, a partir de um carro em andamento. Com ferimentos nas pernas e costas, os jovens foram transportados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde ficaram internados.

A PSP enviou para a Quinta do Mocho um importante dispositivo por temer distúrbios na localidade.

A escalada da violência entre grupos de bairros sensíveis de Lisboa levou as autoridades a criar uma equipa especial de prevenção. Os jovens alimentam as rivalidades com a divulgação de música na Internet, sendo o hip-hop usado também para propagar ameaças, com a exibição de armas. No género musical "drill", gabam-se de assaltos, mostram produto dos roubos e louvam a violência.