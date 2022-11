Dois menores fugiram de instituição e furtaram autocarro em Viana do Castelo

Dois jovens de 15 e 16 anos, institucionalizados em Viana do Castelo, fugiram da instituição que os acolhe, perpetraram vários assaltos e furtaram um autocarro, que conduziram acabando por provocar um acidente.

Segundo comunicado divulgado, esta quinta-feira, pelo Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo, o caso ocorreu na noite de terça para quarta-feira.

Aquela força de segurança foi notificada da ocorrência de "vários crimes contra o património nesta cidade, nomeadamente dois furtos com arrombamento em estabelecimentos comerciais, um furto no interior de veículo e furto de um autocarro". E na sequência de diligências feitas pelo dispositivo de Investigação Criminal da PSP, foram "identificados suspeitos e recuperados alguns artigos furtados".

Os suspeitos são "dois jovens de 15 e 16 anos de idade, institucionalizados, e que terão aproveitado uma ausência ilegítima para praticar os delitos", informa o Comando da PSP de Viana do Castelo, destacando que o "furto e condução de veículo pesado de passageiros" pelos jovens culminou num "acidente de viação, do qual resultaram danos no autocarro furtado, numa viatura ligeira estacionada e ainda num poste de iluminação".

Aquele Comando informou ainda que "os factos já participados ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Viana do Castelo e serão também comunicados ao Tribunal de Família e Menores de Viana do Castelo e à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) ".