Quatro homens detidos após agressão a dois militares da GNR

Dois militares da GNR do posto de Cuba, distrito de Beja, foram agredidos ao início da noite desta segunda-feira por quatro indivíduos que acabaram por ser detidos.

Segundo foi possível apurar, o caso aconteceu cerca das 19.15 horas, quando foi feita uma denúncia por um popular sobre um veículo a circular pela vila com quatro indivíduos no seu interior e aparentemente alcoolizados. Os militares mandaram parar a viatura e quando pretendiam identificar os seus ocupantes, e em particular o condutor, foram agredidos pelos indivíduos, que têm entre os 19 e os 41 anos.

Os quatro agressores, de etnia cigana, foram detidos e vão ficar sob custódia da GNR até serem presentes, na terça-feira às 14 horas, a um Juiz de Instrução Criminal do Tribunal de Cuba para primeiro interrogatório.

Para dar proteção aos militares e às instalações de Cuba, para onde os indivíduos foram inicialmente levados, a GNR mobilizou o Destacamento de Intervenção de Beja.

Os Bombeiros Voluntários de Cuba socorreram os militares que apresentavam ferimentos ligeiros e foram transportados para o Serviço de Urgência do Hospital José Joaquim Fernandes em Beja.