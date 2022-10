Dona de loja de roupa sequestrada por assaltantes

Dois indivíduos, encapuzados e munidos de armas brancas, assaltaram uma loja de roupa, sexta-feira de madrugada, na Avenida Dr. Leonardo Coimbra, em Felgueiras. Os assaltantes trancaram a proprietária da loja na casa de banho do estabelecimento, para concretizar o assalto.

Pouco depois das zero horas de sexta-feira, dois indivíduos entraram na loja de cara tapada e ameaçaram a proprietária do estabelecimento com armas brancas. A mulher foi depois sequestrada, na casa de banho do estabelecimento, tendo alertado as autoridades já depois da meia-noite.

Os ladrões colocaram-se em fuga e a GNR de Felgueiras foi chamada ao local.

Por haver suspeita de crime de sequestro, foi acionada e encarregue da investigação a Polícia Judiciária.