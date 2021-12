Dono de café acusado de tentativa de homicídio por esfaquear morador que se queixava de barulho 

Rogério Matos Hoje às 11:46 Facebook

Uma situação de confrontos num café na Amora, Seixal, por causa de barulho excessivo terminou com o dono do estabelecimento a esfaquear o queixoso no peito. A vítima foi assistida no hospital e sobreviveu. O caso ocorreu a 27 de junho de 2020 e o arguido está agora acusado de homicídio na forma tentada e de um crime de detenção de arma proibida pelo Ministério Público do Seixal.

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), um casal dirigiu-se ao café para se queixar do barulho excessivo. A mulher do arguido, num primeiro momento, envolveu-se em confrontos com a queixosa, tendo-a agredido e empurrado.

O marido da ofendida tentou intervir, mas viu-se rodeado por um grupo de pessoas, incluindo o dono do estabelecimento, que, com uma faca de cozinha, lhe desferiu um golpe no hemotórax direito. A vítima foi socorrida e assistida no hospital, tendo sobrevivido graças ao tratamento a que foi submetida.

O arguido está acusado de homicídio na forma tentada e de um crime de detenção de arma proibida. A companheira está acusada de ofensa à integridade física simples.